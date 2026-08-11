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परेड का पूर्वाभ्यास शुरू, पुलिस लाइन में कदम ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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फोटो-5 जमशेदपुर। जिलास्तरीय स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में परेड प्रस्तुत करने के लिए पूर्वाभ्यास शुरू

परेड का पूर्वाभ्यास शुरू, पुलिस लाइन में कदम ताल

जमशेदपुर। जिलास्तरीय स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में परेड प्रस्तुत करने के लिए पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है। सोमवार से पुलिस लाइन में इसकी शुरुआत हुई। परेड में जैप, जिला पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड हिस्सा ले रहे हैं। कल भी पुलिस लाइन में ही पूर्वाभ्यास किया जाएगा। बुधवार से गोपाल मैदान में परेड का आयोजन होगा। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल में फाइनल परेड होगी। उसका निरीक्षण उपायुक्त और सीनियर एसपी संयुक्त रूप से करेंगे।

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