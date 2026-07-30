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गुड्स ट्रेन मैनेजर की अस्थाई वरीयता सूची चक्रधरपुर मंडल में जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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चक्रधरपुर रेल मंडल ने गुड्स ट्रेन मैनेजर की अस्थाई वरीयता सूची जारी की है, जिसमें लगभग 550 ट्रेन मैनेजर शामिल हैं। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन मैनेजर कार्यालय को सुधार के लिए दस्तावेज भेज सकते हैं। यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। इससे पहले भी विभिन्न विभागों की वरीयता सूची जारी हुई थी।

गुड्स ट्रेन मैनेजर की अस्थाई वरीयता सूची चक्रधरपुर मंडल में जारी

जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल से गुड्स ट्रेन मैनेजर पद की अस्थाई वरीयता सूची जारी हो गई। सूची में करीब 550 ट्रेन मैनेजर का नाम है। रेलवे के अनुसार, वरीयता सूची में अगर कोई कमी या सुधार की आवश्यकता होने पर ट्रेन मैनेजर खुद भी सहायक दस्तावेज के साथ कार्यालय को सूचना दे सकते हैं। रेलवे वरीयता सूची में जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, समुदाय से संबंधित कोई शिकायत या सुझाव 1 महीने में संबंधित कार्यालय में भेज सकते हैं। मालूम हो कि, चक्रधरपुर रेल मंडल में लंबे समय से यह मांग उठ रही थी। इससे पूर्व भी रेल मंडल में दिन विभागों की वरीयता, प्रमोशन और तबादला सूची जारी हुआ था।

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