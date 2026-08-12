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88% ही हो सका उठाव, 15 तक मिला अवधि विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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इस माह से जमशेदपुर में एफसीआई के गोदाम से खाद्यान्न वितरण की नई व्यवस्था शुरू हुई थी, लेकिन 88 प्रतिशत अनाज ही उठाया जा सका। 15 अगस्त तक अवधि का विस्तार किया गया है, जबकि एनएफएसए के 82 हजार क्विंटल में से 72 हजार क्विंटल की ही डिलीवरी हो पाई है।

88% ही हो सका उठाव, 15 तक मिला अवधि विस्तार

जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) गोदाम से सीधे डीलरों तक खाद्यान्न पहुंचाने की इस माह से शुरू हुई नई व्यवस्था उठाव के मामले में समय सीमा पूरी होने पर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। सोमवार तक 88 प्रतिशत अनाज का ही उठाव हो सका। इसकी वजह से 15 अगस्त तक अवधि का विस्तार किया गया है। सोमवार तक एनएफएसए के 82 हजार क्विंटल खाद्यान्न में से 72 हजार क्विंटल का ही उठाव किया जा सका है। अभी भी 10 हजार क्विंटल अनाज का उठाव और डोर स्टेप डिलिवरी बाकी है। इस वजह से एफसीआई ने और पांच दिनों का अवधि विस्तार दिया है।

उठाव की व्यवस्था

अभी तक एनएफएसए के खाद्यान्न उठाव को लेकर एफसीआई का नियम है कि वितरण माह शुरू होने के एक दिन पहले पूरे खाद्यान्न का उठाव कर लेना है। परंतु इस माह नई योजना लागू होने की वजह से 10 दिन अधिक समय दिया गया था। वह मियाद भी पूरी होने के बावजूद उठाव में विफल रहने पर फिर से अवधि विस्तार देना पड़ा है।

पायलट प्रोजेक्ट

उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में वितरण का प्रतिशत हमेशा कम रहता है। इसकी वजह से उठाव की नई व्यवस्था अपनाई गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे जमशेदपुर, रांची और धनबाद में लागू किया गया है। दरअसल इन्हीं तीन जिलों में अनुभाजन अर्थात शहरी वितरण व्यवस्था है। बाकी जिलों में डीएसओ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जमशेदपुर में खाद्यान्न उठाव का लक्ष्य क्या था?
जमशेदपुर में खाद्यान्न उठाव का लक्ष्य 82 हजार क्विंटल था, जिसमें से 72 हजार क्विंटल का ही उठाव किया गया था।
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