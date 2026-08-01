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आईएसएल 2026-27 में नहीं खेलेगा जेएफसी, क्लब ने आधिकारिक घोषणा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर फुटबॉल क्लब (जेएफसी) ने घोषणा की है कि वह इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के 2026-27 सत्र में हिस्सा नहीं लेगा। क्लब ने यह भी कहा कि वह भारतीय फुटबॉल के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। जेएफसी ने एआईएफएफ को नए लीग प्रबंधन से संबंधित सवाल किए हैं।

आईएसएल 2026-27 में नहीं खेलेगा जेएफसी, क्लब ने आधिकारिक घोषणा की

जमशेदपुर फुटबॉल क्लब (जेएफसी) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के 2026-27 सत्र में हिस्सा नहीं लेगा। क्लब ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि वह लीग से हट रहा है, लेकिन भारतीय फुटबॉल के विकास, विशेषकर ग्रास रूट स्तर पर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पहले की तरह जारी रखेगा। दरअसल, आईएसएल के 12 क्लब ने 20 जुलाई की निर्धारित समय सीमा से पहले अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को 55 लाख की पहली किस्त जमा कर दी थी, जबकि जमशेदपुर एफसी ने यह राशि जमा नहीं की थी। इसके बाद से ही क्लब के अगले सीजन में भाग लेने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।

अब क्लब के आधिकारिक बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। सूत्रों के अनुसार, जेएफसी ने हाल ही में एआईएफएफ को 60 पन्नों का पत्र भेजकर नई लीग व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे। क्लब का कहना था कि 2025-26 सत्र का संचालन एआईएफएफ ने किया था, लेकिन 2026-27 से लीग के संचालन के लिए नई कंपनी बनाई जा रही है। ऐसे में क्लबों की जमा राशि की सुरक्षा, संचालन व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर स्पष्टता जरूरी है। प्रत्येक क्लब को लीग में भाग लेने के लिए कुल एक करोड़ रुपये जमा करने होते हैं। क्लब ने अपने बयान में कहा कि वह अन्य माध्यमों से भारतीय फुटबॉल के विकास में योगदान देता रहेगा। युवा खिलाड़ियों की पहचान और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। जेएफसी ने 2017 से अब तक क्लब का साथ देने वाले प्रशंसकों, खिलाड़ियों, कोच, स्टाफ और कर्मचारियों का आभार जताते हुए एआईएफएफ और आईएसएल के सफल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं।

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