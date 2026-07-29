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महिला विवि में पीजी वोकेशनल कोर्स के लिए दस्तावेज सत्यापन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में सत्र 2026-28 के पीजी वोकेशनल कोर्स के चयनित छात्रों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सभी छात्रों को चांसलर पोर्टल पर अपार आईडी भरना अनिवार्य है। विभिन्न विभागों के शिक्षक दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।

महिला विवि में पीजी वोकेशनल कोर्स के लिए दस्तावेज सत्यापन शुरू

जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में सत्र 2026-28 के पीजी वोकेशनल कोर्स के चयनित उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज का सत्यापन शुरू हो गया है। छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार यह सत्यापन प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देश दिया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आने से पहले सभी छात्राएं चांसलर पोर्टल फॉर्म में अपार आईडी अनिवार्य रूप से भर लें। सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों और विषयों के शिक्षकों की ड्यूटी तय की गई है, जो कैंपस के अलग-अलग फ्लोर पर दस्तावेज की जांच कर रहे हैं।

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कंप्यूटर साइंस विभाग के लिए एमसीए और बीटेक, मैनेजमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप विभाग के लिए एमबीए, बायो-टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस तथा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विषयों के लिए संबंधित फ्लोर पर यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

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