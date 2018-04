जम्मू-कश्मीर: निर्मल सिंह ने दिया इस्तीफा, कविंद्र गुप्ता होंगे नए डिप्टी सीएम

जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली सरकार में सोमवार को होने जा रहे फेरबदल से एक दिन पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। निर्मल सिंह की जगह अब कविंद्र गुप्ता प्रदेश के नए डिप्टी सीएम होंगे। बता दें, सोमवार को जम्मू-कश्मीर सरकार में कई फेरबदल होंगे। बताया जा रहा था कि फेरबदल के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके साथ ही संभावना जताई गई थी कि भाजपा मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को लाएगी।

भाजपा से नए चेहरों को मिल सकती है जगह

शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण पत्र के अनुसार राज्यपाल एनएन वोहरा 12 बजे कन्वेंशन सेंटर में मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ऐसी अटकलें हैं कि पीडीपी की सहयोगी भाजपा दो रिक्तयों को भरने के अलावा कुछ अन्य हो हटाकर मंत्रिपरिषद में नए चेहरे को शामिल कर सकती है।

Kavinder Gupta to be the new Deputy Chief Minister of #JammuAndKashmir pic.twitter.com/TnIe4FygAN