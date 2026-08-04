अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना
जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे को बारिश और भूस्खलन के बाद फिर से खोला गया है। मंगलवार को अमरनाथ यात्रा के लिए 964 श्रद्धालुओं का नया जत्था सुबह तीन बजे भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल के लिए रवाना हुआ। यह इस वर्ष का अब तक का सबसे छोटा जत्था है।
जम्मू, एजेंसी। बारिश और भूस्खलन के बाद बंद हुए जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे को फिर से खोल दिया गया है। इस बीच मंगलवार को अमरनाथ यात्रा के लिए 964 श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों का यह नया जत्था सुबह करीब तीन बजे 39 गाड़ियों से भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। यह इस वर्ष रवाना किया गया अब तक का सबसे छोटा जत्था है।
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