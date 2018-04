जम्मू-कश्मीरः LoC पर सुंदरबनी में पाक की फायरिंग से दो जवान शहीद, भारत भी दे रहा है जवाब

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू-कश्मीर में पाक ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस फायरिंग में भारत के दो जवान शहीद हो गए। घटना एलओसी पर सुंदरबनी सेक्टर की है। भारतीय सेना सीमा पर जवाबी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जम्मू जिले के खौड़ इलाके के अंतर्गत आने वाले केरी सेक्टर में गोलीबारी की खबरें आ रही हैं।

आपको बता दें कि सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जाता रहा

Two jawans have lost their lives in ceasefire violation by Pakistan Army in Sunderbani sector along the Line of Control. #JammuAndKashmir