कश्मीर: शोपियां में सेना ने हिज्बुल कमांडर को घेरा, एनकाउंटर जारी

जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शोपियां के तुर्कवंगम गांव में आतंवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने एक अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गयी। आखिरी रिपोर्ट आने तक मुठभेड़ जारी थी। उन्होंने कहा कि युवकों का एक समूह इस बीच मुठभेड़ स्थल के पास जमा हो गया और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षाबलों ने हिज्बुल आतंकी जीनत उल इस्लाम को घेर रखा है। इसे हिज्बुल का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में दो-तीन आतंकी छुपे हुए हैं।

#SpotVisuals: 2-3 terrorists reportedly trapped near Army patrolling party at Tourkewangam in Shopian where an encounter is underway between security forces and terrorists. #JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/jntprSF5W4