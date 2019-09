जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादी हमला, एक बच्ची सहित 4 जख्मी

उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने एक मकान पर हमला कर दिया, जिसमें एक बच्ची सहित परिवार के चार सदस्य घायल हो गए।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ''आतंकवाद के इस बेरहम कृत्य में, आतंकवादियों ने सोपोर के डांगेरपोरा गांव में गोलीबारी की और बच्ची उस्मा जान सहित चार लोगों को घायल कर दिया।"

उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बनी है। प्रवक्ता ने कहा, ''पुलिस मौके पर मौजूद है और आगे की जांच जारी है।"

कश्मीर जोन पुलिस के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा, "सोपोर जिले के डांगीपुरा में आज आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसमें चार लोग घायल हुए हैं। जख्मी होने वालों में एक बच्ची (उस्मा जान) भी है।"

Kashmir Zone Police: Terrorists fired and injured four persons including a baby girl ( Usma Jan) at Dangerpora in Sopore. All injured shifted to the hospital and stated to be stable. Police on the spot and investigation in progress. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/9UFBWjucz1