जम्मू कश्मीर : कुलगाम में मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर, एक जवान शहीद, दो घायल

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के हफू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। उसके पास से कुछ हथियार भी मिले हैं। हालांकि आतंकवादी किस संगठन से जुड़ा था इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

पुलिस अधिकारी ने बताया, आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की थी। अधिकारी ने बताया कि ताजा रिपोर्ट मिलने तक गोलीबारी जारी थी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रीय राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया है। वहीं सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए हैं। फिलहाल आतंकियों के पहचान जाहिर नहीं हो पाई है।

अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था अधिकारी ने बताया कि तलाश के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चला दी, जिसका सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया।

