श्रीनगर : कांग्रेस एमएलसी के घर से संदिग्ध आतंकियों ने लूटी एके-47 रायफल 

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर में संदिग्ध आतंकियों ने कांग्रेस के एमएलसी के घर से रायफल लूट ली। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद घाटी में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई।

जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर श्रीनगर में एमएलसी मुजफ्फर अहमद पर्रे के घर संदिग्ध आतंकियों ने धावा बोल दिया। इस दौरान उनके घर पर सुरक्षा में तैनात जवानों की एके-47 रायफल लेकर संदिग्ध आतंकी वहां से फरार हो गए।

Visuals from Srinagar: Suspected terrorists looted four AK rifles from the residence of Congress legislator (MLC) Muzaffar Parray from Jawahar Nagar area, earlier today. Police have filed a case and an alert sounded in Srinagar.#JammuAndKashmir pic.twitter.com/r8qovXEuAx