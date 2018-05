J&K: CBSE 12वीं में अलगाववादी नेता की बेटी ने किया टॉप, पाए 97.8 फीसदी अंक

केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा रविवार को घोषित किए गए 12वीं के नतीजों में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की बेटी शमा शब्बीर जम्मू-कश्मीर में अव्वल रही। स्कूल के एक अधिकारी ने बताया कि अठवाजन के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की छात्रा शमा शब्बीर ने 97.8 फीसदी अंक हासिल किए हैं। वह जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) के अध्यक्ष शब्बीर शाह की बेटी हैं जो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल सितंबर में शाह को घाटी में अशांति फैलाने के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण के कथित मामले में गिरफ्तार किया था।

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शमा की सफलता पर बधाई दी और कहा कि 'वह वाकई में हमारे राज्य के युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं।' महबूबा ने ट्विटर पर कहा, '12 वीं कक्षा की परीक्षा में 97.8 प्रतिशत अंक लाने के लिए शमा शब्बीर शाह को बधाई। उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उसकी सभी विपरीत परीस्थितियों से निकलने में मदद की और वह हमारे राज्य के युवाओं के लिए वाकई में एक प्रेरणा हैं।'

Congratulations to Sama Shabir Shah for securing 97.8% marks in the class 12th class examination. Her hard work & determination has helped her overcome all odds & she is truly an inspiration for the youth of our state.