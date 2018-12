जम्मू कश्मीर: पुलवामा एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को किया ढेर

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में पुलवामा जिले (Pulwama) के अवंतिपुरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है।

