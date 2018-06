जम्मू-कश्मीर LIVE: शहीद औरंगजेब के घर पहुंचीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवारवालों का हालचाल पूछा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर में तत्काल प्रभाव से राज्यपाल शासन लागू करने को मंजूरी दी है। इससे पहले राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट भेजी थी।

बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से अपना समर्थन वापस ले लिया जिसके चलते जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन की सरकार अल्पमत में आ गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

इससे पहले, राज्यपाल एनएन वोहरा को मंगलवार दोपहर फैक्स के जरिए एक चिट्ठी मिली जिसपर गठबंधन सरकार को बीजेपी का समर्थन वापस लेने के लिए राज्य भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना और भाजपा विधायी दल के नेता कविंदर गुप्ता के हस्ताक्षर थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया।

11.00 AM रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पुंछ में शहीद में हुए जवान औरंगजेब के घर पहुंची, परिवार वालों से की मुलाकात

Defence Minister Nirmala Sitharaman meets the family of Sepoy Aurangzeb in J&K's Poonch. Aurangzeb was abducted from Pulwama by terrorists and later his bullet-ridden body was recovered on June 14, #JammuAndKashmir pic.twitter.com/Oy0y25DVTF

10.00 AM: जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में इतनी जल्दी सरकार बनेगी। यहां बहुत अनिश्चितताएं हैं लेकिन हम इस पर काम करे हैं। लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

I don't think a new govt will be formed anytime soon. Uncertainties are there, but we are working on something & people will get to know about it: Kavinder Gupta, Former Deputy CM of #JammuAndKashmir pic.twitter.com/F0GerQiExZ