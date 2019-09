जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान सोमवार को करीब 40 किलो विस्फोटक मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि बिलावर तहसील की मल्हार पट्टी में सुरक्षा बल तलाशी ले रहे थे, तभी यह विस्फोटक बरामद हुए।

Jammu and Kashmir: Police have recovered nearly 40 kg gun powder from a house in Dewal village in Billawar area of Kathua. More details awaited.