कश्मीर के पांच जिलों में तलाशी अभियान तेज
जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलीजेंस विंग ने शनिवार को कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, शोपियां और बांदीपोरा जिलों में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलीजेंस विंग ने शनिवार को घाटी के पांच जिलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध आतंकी गतिविधियों, ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क पर रोकथाम के लिए छापेमारी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, शोपियां और बांदीपोरा में यह कार्रवाई श्रीनगर में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में की गई। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद और जब्त की गई हैं। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।
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