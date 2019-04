जम्मू कश्मीर: पुलिस चौकी पर हमले के लिए जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार को एक पुलिस चौकी पर हमला करने वाले जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हसीब मुगल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''चनापुरा हमला मामले में हमने अबतक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।"

उन्होंने गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों की पहचान मुश्ताक, जुनैद और लतीफ के रूप में की। उन्होंने बताया कि तीनों जैश से जुड़े हैं और वे चनापुरा पुलिस चौकी पर हमले में शामिल थे। इस हमले में एक संतरी घायल हो गया था। इन तीनों ने उसकी राइफल छीनने की भी विफल कोशिश की थी।

Dr Haseeb Mughal, SSP Srinagar: J&K Police has arrested 3 JeM terrorists from Wathora, Budgam. They carried out an attack on a police post in Chanpora, Srinagar last Friday. One Chinese pistol, 2 magazine, 6 live rounds recovered., further investigation underway. pic.twitter.com/re4bDP7aGk