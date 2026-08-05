लश्कर आतंकी पर 15 लाख का इनाम
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद लतीफ भट की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। भट पर 22 जुलाई को अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसके पोस्टर प्रमुख स्थानों पर लगाए हैं और विश्वसनीय जानकारी देने की अपील की है।
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद लतीफ भट की जानकारी देने और उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 15 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने कश्मीर में प्रमुख स्थानों पर भट के पोस्टर लगाए हैं और उसके बारे में विश्वसनीय जानकारी देने की अपील की है। भट कुलगाम का रहने वाला है और आरोप है कि उसने 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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