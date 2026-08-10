जम्मू में पाक सीमा के पास तलाशी अभियान
स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान अरनिया पुलिस थाने के क्षेत्र में हुआ, जिसमें कई घरों और झोपड़ियों की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नियमित निगरानी उपाय के तहत किया गया और स्थिति सामान्य रही।
जम्मू, एजेंसी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देर शाम छह बजे संयुक्त अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान भारत-पाक सीमा के पास अरनिया पुलिस थाने के इलाके में ऐकनाला, कूल कलां और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी ली गई। दो घंटे तक अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने कई घरों, झोपड़ियों की तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नियमित निगरानी उपायों के तहत चलाया गया और इस दौरान हालात सामान्य रहे।
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