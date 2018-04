जम्मू-कश्मीरः अनंतनाग में मुठभेड़ खत्म, शोपिंया में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में सात आतंकवादी ढेर

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में आतंकी को मार गिराया है जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुठभेड़ डियालगाम में चल रही थी। वहीं आज सुबह शोपियां में एक और मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें 7 आतंकवादी मारे गए हैं। कछडूरा में चल रहा ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस मुठभेेड़ में एक जवान घायल हो गया है. जबकि ड्रागद गांव के पास एक और जवान घायल हो गया है।

Another encounter underway in Shopian's Dragad village. More details awaited. #JammuAndKashmir