जम्मू-कश्मीर: सोपोर में आतंकियों ने की सेना के जवान की गोली मारकर हत्या

जम्मू-कश्मीर में सोपोर जिले के वारपोरा इलाके में शनिवार को आतंकियों के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सेना का जवान छुट्टी पर अपने घर आया था। जवान की पहचान मोहम्मद रफी के रूप में हुई है।

वहीं एक अन्य खबर के मुताबिक जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ एक मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। राष्ट्रीय राइफल्स की उग्रवाद रोधी इकाइयों और राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूहों ने परगुची गांव के बाग क्षेत्र में एक खोज अभियान के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया।

