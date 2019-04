उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनावी सभा के पास आतंकियों का ग्रेनेड हमला

आतंकवादियों ने मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर के त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक चुनावी सभा के पास ग्रेनेड फेंका, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जब सभा चल रही थी, तभी आतंकियों ने पार्टी के स्थानीय नेता मोहम्मद अशरफ भट के आवास के पास ग्रेनेड फेंका। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “ग्रेनेड फटा, लेकिन इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलावर की तलाश के लिए इलाके को घेर लिया गया है।”

Jammu & Kashmir: Terrorists hurled grenade upon house of NC Leader Mohd Asharf Bhat in upper Tral today. The grenade exploded outside the house. No injuries/casualties have been reported. More details awaited. pic.twitter.com/IXpQzCugGA