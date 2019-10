जम्मू कश्मीर: सोपोर में बस स्टैंड के पास ग्रेनेड से हमला, छह घायल

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के बारामुला के सोपोर इलाके में सोमवार को बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने के मुताबिक, इस ग्रेनेड हमले में महिला समेत छह लोगों के घायल होने की खबर है।

जिसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी तलाशी अभियान चला रही है। इस घटना पर कश्मीर पुलिस जोन के ऑफिसर ने कहा- सोपोर में आतंकियों ने आम लोगों पर ग्रेनेड से हमला किया। छह लोग इस हमले में घायल हुए हैं। फिलहाल, शुरुआती जांच की जा रही है।

