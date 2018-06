जम्मू-कश्मीर: CRPF पर कुछ ही घंटों में चार ग्रेनेड हमले, तीन जवानों सहित चार जख्मी

कश्मीर के फतेहकदल क्षेत्र में आतंकवादियों ने शनिवार को सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड फेंका जिससे सीआरपीएफ के तीन जवान और एक महिला घायल हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायलों को निकटवर्ती एक अस्पताल ले जाया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों ने शुक्रवार को श्रीनगर, अनंतनाग और पुलवामा में तीन ग्रेनेड हमले किये थे जिसमें छह लोग घायल हो गये थे।

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट् के मुताबिक सीआरपीएफ पर कुछ ही घंटों में तीन ग्रेनेड हमले किए गए हैं। तीसरा हमला भी श्रीनगर में किया गया। यहां सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड फेंका गया, हालांकि, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

