जम्मू-कश्मीरः कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी गिरफ्तार

जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादी समूह में शामिल हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने इसकी जानकारी दी।

आतंकवादी समूह में भर्ती हुए चार नए युवकों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। रविवार को सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के अनुसार, इन सभी चार युवकों को जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से गिरफ्तार किया गया है।

Four terrorists arrested after a brief gunfight with security forces in Kupwara district's Handwara, arms and ammunition seized. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/K4MjPVbEPY