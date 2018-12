जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्तमंत्री हसीब द्राबू ने पीडीपी से दिया इस्तीफा

जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्तमंत्री हसीब द्राबू ने गुरुवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से इस्तीफा देने का ऐलान किया। अपने इस्तीफे के बारे में ट्वीट करते हुए द्राबू ने कहा कि वह कुछ समय के लिए खुद को पार्टी ममलों से अलग कर रहे हैं।

हालांकि, दो साल पहले मंत्री पद और पार्टी से उनका इस्तीफा खारिज कर दिया गया था। पीडीपी-बीजेपी गठबंधन खत्म होने से कुछ महीने पहले ही मार्च 2018 में द्राबू सरकार से हटा दिया गया था।

Bidding Adieu to PDP. Another phase of life over. pic.twitter.com/r5YbZoYRYb