जम्मू कश्मीर: आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच एनकाउंटर, श्रीनगर में इंटरनेट सेवा बंद

श्रीनगर के बहारी इलाके में दूसरे दिन रविवार को भी सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। अधिकारियों ने एहतियाती तौर पर इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं।

Encounter between terrorists & security forces underway in Mujgund, 5 security personnel have been injured. Mobile internet services have been suspended in Srinagar following the encounter which is underway there since y'day #JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/UvjGjDRj8V