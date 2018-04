आसिफा रेप केस : बच्चियों के साथ रेप करने वालों को मिलेगी मौत की सजा- महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची आसिफा से गैंगरेप पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार बच्चियों के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान वाला कानून बनाएगी। महबूबा ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में कानून को बाधित नहीं होने देगी और बच्ची के साथ इंसाफ होगा।

मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि मैं पूरे देश को आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं सिर्फ आसिफा के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं बल्कि उन अपराधों के लिए अनुकरणीय दंड की मांग करती हूं जिनके क्रूर कृत्य ने मानवता को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि हम एक और बच्ची को इस तरह से पीड़ित नहीं होने देंगे। हम एक नया कानून लाएंगे जिसमें बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वालों के लिए मौत की सजा अनिवार्य होगा ताकि इस मासूम बच्ची का मामला इस तरह का आखिरी मामला रह जाए।

उन्होंने कहा कि एक समूह के गैर-जिम्मेदाराना काम और बयानों से कानून को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जांच तेजी से चल रही है और इंसाफ किया जाएगा।

I want to assure the entire nation that I stand committed not just to ensure justice for Ashifa but also seek exemplary punishment for those responsible for a crime whose brutal savagery has shamed humanity. 1/2

We will never ever let another child suffer in this way. We will bring a new law that will make the death penalty mandatory for those who rape minors, so that little Ashifa’s case becomes the last. 2/2