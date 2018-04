जम्मू-कश्मीरः महबूबा मंत्रिमंडल में बदलाव, निर्मल सिंह की जगह लेंगे कविंदर गुप्ता, शपथ ग्रहण आज

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता अब राज्य के नए उपमुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने रविवार को रात में इस्तीफा दे दिया। आज करीब 12 बजे गुप्ता समेत आठ मंत्री शपथ ग्रहण करेंगेष। सरकार बनने के तीन साल बाद राज्य के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है।

चुने गए नए डीप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने बताया कि 3 साल बाद पार्टी में मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करुंगा। हमने लोगों के जनमत को देखते हुए गठबंधन से प्रवेश किया है। मुझे उम्मीद है कि उनके साथ काम करना अच्छा रहेगा।

Party gave me responsibility to bring in change after 3 yrs. I'll try my best to meet expectations of people&work for Jammu, Kashmir & Ladakh. We had entered into alliance, following people's mandate. I hope it keeps working for them: Kavinder Gupta, Dy CM elect #JammuAndKashmir pic.twitter.com/lfdglXVoY4

It was the decision of the party to change roles. Keeping in line with that decision I stepped down. The govt has worked well for three years. I am sure they will perform very well: Nirmal Singh, Former Deputy CM #JammuAndKashmir on state cabinet reshuffle pic.twitter.com/yTjgdSKmCj