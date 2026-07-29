ब्यूरो : श्रीनगर में गोल्फ पर्यटन पर जोर, इनामी प्रतियोगिता चार अगस्त से

या श्रीनगर में गोल्फ पर्यटन पर जोर, चार अगस्त से प्रतियोगितानई दिल्ली, विशेष संवाददाताजम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग और डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) ने जेके ओपन 2026 के पांचवें संस्करण का ऐलान किया है। यह प्रतियोगिता चार-सात अगस्त तक श्रीनगर स्थित रायल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में आयोजित की जाएगी।नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर के पर्यटन विभाग और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ने इसका ऐलान किया। साथ ही यह भी ऐलान किया कि इस बार पुरस्कार की राशि 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है।इस मौके पर जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के उप निदेशक राशिद रैना ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।