जम्मू-कश्मीरः अनंतनाग में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजों ने सुरक्षाबलों पर किया हमला

आज देश भर में ईद की धूम है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ईद की नमाज के बाद सुरक्षाबलों और पत्थरबाजों में संघर्ष की शुरू हो गया। अनंतनाग में पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव किया। जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने हवाई फायरिंग। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पत्थरबाजों ने भी सड़कों पर टायर चला आगजनी की।

वहीं दूसरी ओर आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद एक-दूसरे से गले मिल ईद की बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्रम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों के ईद की बधाई दी।

कोविंद ने ट्विटर पर लिखे अपने संदेश में कहा, 'सभी देशवासियों खास तौर से देश और विदेशों में रह रहे हमारे मुस्लिम भाइयों एवं बहनों को ईद मुबारक। यह शुभ दिन आप सब के परिवारों के लिए खुशियां और जश्न लाए तथा हमारे साझा समाज में भाईचारे, आपसी सौहार्द और मेल-मिलाप को मज़बूत बनाए।'

ईद: देशभर में ईद आज, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बधाई



राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हिन्दी, अंग्रेजी और उदूर् तीनों भाषाओं में ईद की बधाई दी।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई देते हुए समाज में एकता और सछ्वाव बढ़ने की कामना की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'ईद मुबारक। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह दिन समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारे को और मजबूत करें।'

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ईद की नमाज अदा की और लोगों को बधाई दी

Union Minister Muqtar Abbas Naqvi offers Namaz at #Delhi's Dargah Panja Sharif on #EidulFitr, says, 'I hope this Eid brings the message of peace & brotherhood for the country.' pic.twitter.com/VpGsrdVQqU — ANI (@ANI) June 16, 2018

आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में मौजूद रहे और ईद की नमाज अदा की।

Andhra Pradesh: Chief Minister N Chandrababu Naidu offers Namaz at Gandhi Municipal stadium in Vijayawada #EidulFitr pic.twitter.com/JaIMO1flSn — ANI (@ANI) June 16, 2018

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ईद में नमाज के वक्त मौजूद रहे। उनके साथ कांग्रेस नेता कमलनाथ भी दिखे

#MadhyaPradesh: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan & Congress' Kamal Nath at #Bhopal's Idgah as people offer Namaz on the ocassion of #EidulFitr. pic.twitter.com/dC5VKHNqxn — ANI (@ANI) June 16, 2018

ईद के मौके पर श्रीनगर के राडापोरा में नमाज पढ़ते लोग

Visuals of people offering Namaz in Srinagar's Radapora on the occasion of #EidulFitr. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/hQZN923yHe — ANI (@ANI) June 16, 2018



दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के बाद एक-दूसरे से गले मिल बधाई देते लोग





