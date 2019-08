जम्मू-कश्मीर ADG ने कश्मीरियों से कहा- दबाकर मनाएं स्वतंत्रता दिवस

जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जम्मू में लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा लिया गया है लेकिन कश्मीर में कुछ स्थानों पर कुछ वक्त तक पाबंदियां लागू रहेंगी। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुनीर खान ने बताया कि श्रीनगर और घाटी में अन्य जिलों के विभिन्न हिस्सों में मामूली घटनाएं हुईं। इनसे स्थानीय रूप से ही निपटा गया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की पुलिस स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही हालात काबू में हैं, कश्मीरी लोग दबाके मनाए 15 अगस्त।

#WATCH: Munir Khan, ADGP, #JammuAndKasmir Police on preparation for Independence Day: Everything is in place. Celebrate 15th August, 'dabake.' pic.twitter.com/kRNPLNCPsi