J&K: सेना ने मार गिराए 12 आतंकी, तीन जवान भी शहीद, एक आतंकी जिंदा पकड़ा

आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत रविवार को दक्षिण कश्मीर में तीन जगहों पर लगभग एक साथ शुरू किए गए अभियान में 12 आतंकवादियों को मार गिराया गया जबकि सेना के तीन जवान शहीद हो गये और चार आम लोगों को भी जान गंवानी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों के इस अभियान के कारण हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को करारा झटका लगा है।

एसपी वैद्य ने बताया, 'मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। शोपियां मुठभेड़ स्थल से दो और आतंकियों का शव बरामद किया गया है। एनकाउंटर में सभी 13 आतंकी मार गिराए गए हैं। इसमें तीन जवान भी शहीद हो गए और एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। मुठभेड़ वाली जगह के पास पत्थरबाजी करने पर 4 नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी।'

#UPDATE One more terrorist body recovered from Shopian encounter site. In all 12 terrorists neutralised (1 more being ascertained), 3 soldiers martyred & 1 terrorist caught alive. It’s unfortunate that stone pelting around encounter site cost 4 civilian deaths: SP Vaid, DGP, J&K