वायुसेना के जांबाजों ने दो लोगों को एयलिफ्ट करके बचाया, देखें वीडियो

इस वक्त भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालत हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों के साथ वायुसेना भी जुटी हुई है। वायुसेना का जम्मू-कश्मीर से दो लोगों को एयरलिफ्ट करने का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है।

बताया जा रहा है कि जम्मू में अचानक तवी नदी का पानी अचानक बढ़ने की वजह से दो लोग फंस गए। वीडियो देखने में लगात है कि इन दोनों को देखकर लगता है कि इनकी जान बचना मुश्किल है लेकिन वायुसेना दोनों को एयरलिफ्ट करके बचाती है।

#UPDATE Jammu & Kashmir: Two more persons have been rescued after they got stuck near a bridge in JAMMU following a sudden increase in the water level of Tawi river. pic.twitter.com/JI6oWRtR5B