जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, कुछ के घायल होने की खबर

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में पुलवामा पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, जो स्टेशन के बाहर विस्फोट हुआ। इस हमले में कुछ आम नागरिकों के घायल होने की खबर है। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

बता दें कि सोमवार को पुलवामा में आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आईईडी विस्फोट में घायल हुए दो सैनिकों का निधन हो गया। रक्षा प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि नौ सैनिक और दो नागरिक सोमवार को पुलवामा जिले के अरिहल में हुए आईईडी विस्फोट में घायल हो गए थे। आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल को आईईडी से निशाना बनाया था।

J&K: Terrorists lobbed a grenade at Pulwama police station which exploded outside the station, today. Some civilians have received injuries. The area has been cordoned off. More details awaited. pic.twitter.com/V2WYh4JIQg