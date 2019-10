जम्मू-कश्मीर: शोपियां में पंजाब के सेब व्यापारी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने दो सेब व्यापारी को गोली मार दी। बुधवार शाम को आतंकवादिओं के हमले में पंजाब के एक सेब व्यापारी की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट ने मुताबिक, पंजाब के सेब व्यापारी चरणजीत सिंह और संजीव सिंह को आतंकियों ने शाम 7:30 बजे गोली मार दी। चरणजीत की मौत हो गई, जबकि संजीव की हालत गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है कि बीते तीन दिनों के भीतर राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति की हत्या होने की यह तीसरी वारदात है।

Jammu & Kashmir: Two Punjab based apple traders, Charanjeet Singh & Sanjeev shot at by terrorists in Trenz, Shopian at around 7:30 pm today. Charanjeet succumbed to his injuries, while Sanjeev is stated to be in a critical condition.