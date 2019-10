जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में सुरक्षाबलों पर आतंकियों का हमला, सीआरपीएफ के छह जवान घायल

एक तरफ जहां पर पूरा देश छोटी दिवाली मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर के करन नगर पुलिस थाने पर आतंकी हमले में सीआरपीएफ के छह जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शनिवार की शाम करीब छह बजकर पचास मिनट पर आतंकियों ने श्रीनगर के करन नगर पुलिस थाने पर ग्रेनेड से हमला किया।

आतंकियों के इस हमले में सीआरपीएफ के 144वें बटालियन के छह जवान घायल हुए हैं। उन सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है।

Jammu and Kashmir: Joint patrol party of CRPF & police attacked by terrorists in Srinagar's Karan Nagar area; more details awaited pic.twitter.com/4YdsgqThaV