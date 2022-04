जम्मू-कश्मीर: लाल चौक और पुलवामा में आतंकी हमले, CRPF का एक जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने गैर-स्थानीय दो लोगों को गोली मार दी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में गैर-स्थानीय लोगों पर आतंकवादियों का यह दूसरा हमला है।

Mon, 04 Apr 2022 04:35 PM

