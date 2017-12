जम्मू कश्मीर: 2017 में 200 से ज्यादा आतंकी घाटी में हुए ढेर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार तड़के हुए सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप पर हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि तीन घायल हुए हैं। लेकिन, 2017 के पूरे साल पर अगर गौर करें तो इस दौरान जहां सुरक्षाबलों ने ऑल आउट अभियान तक तहत बड़ी संख्या में इन आतंकियों को मार गिराया है वहीं दूसरी तरफ बौखलाए इन आतंकियों ने कई बड़े हमले को अंजाम दिया है। आइये देखते हैं इस साल घाटी में हुए बड़े आतंकी हमले।

9 जनवरी 2017

आतंकियों ने जम्मू के अखनूर सेक्टर के जीआरईएफ कैम्प पर धावा बोल दिया। इस हमले में तीन नागरिक की मौत हो गई।

16 जनवरी 2017

कश्मीर के अनंतनागर जिले के पहलगाम इलाके में तीन आतंकियों को मार गिराया गया।

12 फरवरी 2017

कुलगाम जिले के फ्रिजल इलाके में नागबल में हुए आतंकी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए जबकि 2 नागरिक की भी मौत हो गई। इस हमले में 24 घायल हुए। हालांकि, सुरक्षाबलों ने चारों आतंकियों को मार गिराया।

14 फरवरी 2017

-बांदीपुरा जिले के हाजन इलाके के पार्रेय इलाके में हुए आतंकी हमले में तीन की मौत हो गई छह घायल हुए। जबकि, एक आतंकवादी को भी मार गिराया गया।

-तो वहीं, कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के क्रालगुंड इलाके में हुए आतंकी हमले में एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ। इसमें घटना में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया।

23 फरवरी 2017

कश्मीर के शोपियां जिले के मुलू चित्रगाम इलाके में हुए आतंकी हमले में 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए जबकि एक घायल हुए। इस हमले में एक नागरिक भी घायल हो गया।

5 मार्च 2017

पुलवामा जिले के त्राल में हुए आतंकी हमले में 1 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया जबकि पांच घायल हो गए। दो आतंकियों को भी मार गिराया गया।

15 मार्च 2017

कुपवाड़ा जिले के ह्यहामा इलाके में हुए आतंकी हमले में एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया।

Today by the collective effort of @JmuKmrPolice, Indian Army, @crpfindia, CAPF & people of Kashmir have lead to neutralisation of more than 200 terrorists in the year of 2017 alone. This marks a huge landmark for establishing peace & stability in the state of J&K &our country.