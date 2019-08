घाटी में बढ़ी हलचल, इंटरनेट सेवा बंद होने पर बोलीं महबूबा: आज की रात लंबी होने वाली है

जम्मू-कश्मीर में बीते कुछ दिनों से न सिर्फ हलचल जारी है, बल्कि अटकलों का बाजार भी गर्म है। जम्मू-कश्मीर में जारी हलचल के बीच नेशनल कॉनफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है, उससे लग रहा है कि घाटी में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को आंशिक रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने आशंका व्यक्त की है।

उमर अब्दुल्ला ने रविवार की देर शाम अपने आधिकारिक ट्विटर अकांट से ट्वीट किया, - अगर राज्य सरकार के अधिकारियों की मानें तो मोबाइल इंटरनेट को डाउन किया जा रहा है। एक अनौपचारिक कर्फ्यू शुरू होने जा रहा है और मुख्यधारा के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करें और क्या होने वाला है।

If officers in the state government are to be believed mobile internet is going down now, an unofficial curfew is going to start & mainstream leaders are going to be detained. No idea who to believe & where this is heading.