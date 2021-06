जम्मू कश्मीर: बारामूला जिले के नूरबाग इलाके के कई घरों में लगी आग

जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि बारामूला जिले के रिहायशी इलाके में यह आग लगी है। देखते ही देखते यह आग कई घरों में फैल गई है। न्यूज एजेंसी 'ANI' ने जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें नजर आ रहा है कि आग कई घरों में फैल चुकी है। कई लोग भी वहां मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। एजेंसी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कई घरों में आग लगी हुई है और धुएं के बवंडर से आसमान भर गया है।

#WATCH | J&K: Several houses gutted in a fire in Noorbagh area of Baramulla district. pic.twitter.com/3hco4jJvzv