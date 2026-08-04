संदिग्ध आतंकियों की तलाश में जंगलों की घेराबंदी
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट में आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के साथ विभिन्न इलाकों में घेराबंदी की गई है। वहीं, कठुआ जिले में एक घर से पुराना मोर्टार बरामद किया गया, जिसे सुरक्षित रूप से नष्ट किया गया।
जम्मू, एजेंसी। जम्मू -कश्मीर के पुंछ जिले के सुदूर सूरनकोट इलाके में दो स्थानों पर आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने मंगलवार को तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ धारा सांगला, गुज्जर नार और खेरोवाली ढोक इलाकों और उनसे सटे जंगल के गांवों में घेराबंदी की गई है। घने जंगल वाले इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों के दो अलग-अलग समूहों की आवाजाही की खबरों के बाद यह अभियान शुरू किया गया। अब तक संदिग्ध आतंकवादियों का पता नहीं लगाया जा सका है और अभियान जारी है।पुराना
मोर्टार बरामदकठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में मंगलवार सुबह अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक घर के आंगन से जंग लगा हुआ पुराना मोर्टार बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कट्टल-ब्राह्मणा गांव में सुभाष चंद्र के घर पर खुदाई का काम कर रहे मजदूरों को एक संदिग्ध वस्तु दिखी और उन्होंने तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस की एक टीम, बम निरोधक दस्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंची, इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया और मोर्टार के गोले को सुरक्षित रूप से हटाकर नष्ट किया गया।
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