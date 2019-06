जम्मू-कश्मीर: बारामूला में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया, पहचान बाकी

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार की सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। काफी देर तक चली दोनों ओर से गोलीबारी के बाद सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। बारामूला के बोनियार में एनकाउंटर के दौरान मारे गए आतंकी के शव को सुरक्षाबलों ने बरामद कर लिया है। हालांकि, अब तक उस आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। सेना ने ऑपरेशन खत्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि बोनियार के जंगल इलाके में आतंकवादी छुपे थे।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जिले के दो गांवों में शनिवार को सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी), राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने आज तड़के पुलवामा जिले के द्राबगाम और मोंगहर में संयुक्त रूप से घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया।

