कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव के 6ठे चरण का मतदान जारी

जम्मू एवं कश्मीर पंचायत चुनाव के छठे चरण के शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। सुबह के समय ठंड के बावजूद जम्मू और कश्मीर दोनों जगह मतदाताओं को मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में देखा गया।

मतदान की प्रक्रिया सुबह आठ बजे शुरू हुई और यह दोपहर दो बजे तक जारी रहेगी। इस चरण में मतदान 3,174 मतदान केंद्रों पर हो रहा है, जिसमें से 410 कश्मीर और 2,764 जम्मू में है।

6th phase of polling for Panchayat elections underway in #JammuAndKashmir; visuals from Udhampur's Malhar polling station. pic.twitter.com/7uCyhVf0dA