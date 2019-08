जम्मू कश्मीर में आज लगभग 8:15 पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लघंन किया गया। पाकिस्तान ने पुंछ के मेंढर सेक्टर में सीमा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है।

J&K: Today at about 8:15 PM, Pakistan initiated unprovoked cease fire violation by firing of small arms and shelling with mortars along LoC in Mendhar sector in Poonch district.

Indian Army is retaliating.