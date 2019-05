जम्मू-कश्मीर: शोपियां में एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने ढेर किया एक आतंकी

जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) में हुए एनकाउंटर (Encounter) में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस दौरान सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी भी हुई।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हुई। वहीं, सुरक्षाबलों को हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है।

Jammu & Kashmir: One terrorist killed in exchange of fire with security forces in Shopian; arms & ammunition recovered.