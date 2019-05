जम्मू-कश्मीर: मेंढर इलाके में IED विस्फोट; 1 जवान शहीद, 7 घायल

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पुंछ सेक्टर (Poonch Sector) के मेंढर इलाके में बुधवार को हुए आईईडी ब्लास्ट (IED Blast) में एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस विस्फोट में सात घायल भी हुए हैं।

Jammu & Kashmir: One security personnel has lost his life and seven injured in IED blast in Mendhar area along the Line of Control in Poonch sector. pic.twitter.com/TiiSmG1JU4