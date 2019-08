अब अनंतनाग की सड़कों पर दिखे NSA अजीत डोभाल, लोगों से की बातचीत, 10 प्वाइंट्स

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के फैसले को लेकर सीमा पार की दो ट्रेनों को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया है कि उनके देश ने लाहौर-दिल्ली मैत्री बस सेवा भी सोमवार से निलंबित कर दी है। वहीं अमृतसर-लौहार बस बिना यात्रियों के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई लेकिन अमृतसर से खाली लौट आई। वहीं जोधपुर से कराची जाने वाली थार एक्सप्रेस 165 यात्रियों के साथ शनिवार सुबह पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर मुनाबाव स्टेशन पहुंच गई।

Article 370: अब इस देश ने भी कश्मीर मसले पर दिया भारत का साथ



10 बातें

1- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने यहां भी लोगों से बातचीत की। उनकी मुलाकात बकरीद के लिए भेंड़ें बेचने आए चरवाहों से हो गई। इसका वीडियो एएनआई ने जारी किया है। इससे दो दिन पहले डोभाल को शोपियां की सड़कों पर आम लोगों से बातचीत की और उनके साथ खाना भी खाया।



ANANTNAG: National Security Advisor Ajit Doval interacts with locals in Anantnag, an area which has been a hotbed of terrorist activities in the past. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/dUd7GPvS2W