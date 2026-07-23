सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करेंः मनोज सिन्हा
श्रीनगर में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को उभरते सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में सख्त कार्रवाई पर बल दिया। बैठक में प्रमुख सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश में उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने को कहा। उन्होंने सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, नागरिक प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और अन्य प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ हर मोर्चे पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। बैठक में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात तथा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे।
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